Nachdem die B 294 wieder offen ist (Bild), steht die nächste Umleitung an. Bad Wildbads Bürgermeister Klaus Mack suchte deshalb mit Vertretern des Landratsamtes nach Lösungen, was die Vollsperrung am Lautenhof betrifft. Dabei wurden verschiedene Varianten diskutiert, wie die Waldwege als Umleitung für Anlieger genutzt werden können. Auch für den Schülerbusverkehr wird eine Lösung benötigt. Die Vorschläge befinden sich jetzt in der Anhörung, bevor eine endgültige verkehrsrechtliche Anordnung erlassen werden kann. Foto: Kugel