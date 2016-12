Bad Wildbad (mak). Nicht zufrieden zeigte sich Bruno Knöller (SPD) in der jüngsten Sitzung des Bad Wildbader Gemeinderats. Seine Kritik an der Sicherheit des Gehwegs der Eibiswiesenstraße müsse ernst genommen werden. Dieser sei nicht verkehrssicher. Rainer Weiss machte auf den Zustand des Gebäudes Sprollenhof aufmerksam – hier müsse etwas getan werden. Zudem forderte er die Verwaltung auf, die Streupflichtsatzung zu überprüfen. Außerdem erinnerte Weiss daran, dass die Stützmauer beim Lautenhof renoviert werden soll. Und geplant sei, den Weg vom Lautenhof nach Wildbad zu sperren. Das bedeute bei einer einfachen Fahrt eine Umleitung von 15 bis zu 20 Kilometern – das gehe übers Zumutbare hinaus. Es müsse hier eine annehmbare Lösung gefunden werden. Jochen Borg (CDU) lobte die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt, wobei er ergänzte: Das Ganze sei freilich ausbaufähig. Borg regte unter anderem an, die Bergbahn zu beleuchten. Des Weiteren könne man doch auch am alten Sommerbergbahnwagen bei der Kreisverkehrsanlage an der Stadtzufahrt aus Richtung Calmbach Licht anbringen.