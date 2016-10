Bad Wildbad Trommeln für die Menschlichkeit

Zunächst geht es darum, dass die maximal 15 Jugendlichen – einige wenige Anmeldungen sind noch kurzfristig möglich und erwünscht – am Mittwoch, 2. November, von 16.30 Uhr an im Bad Wildbader Jugendhaus aus Baukästensätzen die Trommeln zusammenbasteln. Bezahlen müssen sie dafür nichts, werden doch die Materialkosten gesponsert. Victor Fritz kommt dazu aus Pforzheim in die Badestadt. Er ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Hubertus Welt, der als inzwischen in Rente befindlicher Geschäftsführer des Bezirksvereins für soziale Rechtspflege (Straffälligenhilfe) in Pforzheim ein ähnliches Projekt für Jugendliche in Haft und solchen draußen erfolgreich durchgeführt hatte. Und der im Bad Wildbader Stadtteil Sprollenhaus lebende Welt ist wiederum der Initiator und Hauptorganisator des Arbeitskreises und "Festi-walls für ein friedliches Miteinander", das Mauern im Kopf abbauen soll. Daher auch der Name "Festi-wall."

Über Spieltechnik zum fertigen Konzert

Doch mit dem Trommelbau allein ist es nicht getan. Am Samstag, 5. November, kommt erstmals Trommellehrer Baral nach Wildbad, um zwischen 11 und 13 Uhr im Jugendhaus die erste Übung abzuhalten.

"Da erfolgt die Einführung ins Trommeln", klärt er auf. Mit Grundschlägen und -rhythmen macht er dann die jungen Leute am 25. November zwischen 17 und 19 Uhr vertraut und studiert mit ihnen Lieder ein, die schließlich beim Abschlussempfang des "Festi-walls" am 30. November öffentlich aufgeführt werden. "Es geht um Zusammenhalt, Zusammenspiel und das Aufeinander hören", sagt Baral. Bei den Trommeln handelt es sich übrigens um Cajones. Eine Cajon ist eine spanisches Trommelkiste.

Die Jugendlichen dürfen auf einen Experten mit reichem Erfahrungsschatz gespannt sein, denn: Baral unterrichtet Woche für Woche 50 Privatschüler, leitet fünf Trommel-Arbeitsgemeinschaften in Schulen in Öschelbronn, Niefern, Eutingen und in der Pforzheimer Kernstadt und ist an Wochenenden in ganz Süddeutschland zu Workshops unterwegs.

Ein Workshop zur Integration

Auch Hubertus Welt freut sich schon auf den anerkannten Fachmann und trommelt seinerseits für das Event in Wildbad: "Das Besondere an unserem Trommelworkshop ist, dass sich durch das gemeinsame Zusammenbauen der Trommeln, das gemeinsame Üben und den gemeinsamen Auftritt der Jugendlichen mit unterschiedlicher kultureller Herkunft eine gemeinsame verbindende Erfahrung ergibt. Alle haben zum Abschluss darüber hinaus den Benefit, dass sie gemeinsam den Auftritt hinbekommen, somit Erfolg erzielen und dafür gefeiert werden. Im Grundsatz ist das der Grundgedanke eines Weges der Integration." Und genau darum geht es bei dem "Festi-wall", schließlich gehe es um ein friedliches Miteinander.

Kurzfristige Anmeldungen und Informationen sind übrigens möglich im Internet unter www.festiwall.wordpress.com.