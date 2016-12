Bad Wildbad Trinkhalle: Nach langer Suche Pächter gefunden

Der Grund hierfür: Die sogenannte Interimsbewirtschaftung des Kurparkrestaurants lief im Spätsommer 2015 aus und die Schließung hielt bis Ende Juni an. Viele Anstrengungen seien unternommen worden, wobei es ein großes Problem gewesen sei, einen Profi zu finden, der die rund 1000 Plätze – 200 im Restaurant, 200 auf der davorliegenden Terrasse und rund 600 in der Trinkhalle – bewirtschaften könne. Es sei ein Riesenobjekt, das viel Personal erfordere, wobei wenig Stammpersonal vorhanden sei. Der Betreiber müsse auf viele flexible Hilfskräfte zurückgreifen.

Das Lokal könne nicht geteilt werden – also Restaurant, Terrasse und Trinkhalle jeweils für sich alleine. Dazu komme die Wetterabhängigkeit auf der Terrasse. In der ›Halle‹ sei eine Art Eventgastronomie erforderlich, deshalb sei ein Vollprofi erforderlich. Viel Zeit sei in die Verhandlungen gesteckt worden, wobei meist ein vernünftiges Konzept der Bewerber fehlte. Mit Manfred Preuss habe man inzwischen einen Pächter gefunden. Nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel 2016/17 bleibe das Restaurant zumindest im Januar geschlossen.

Gute Auslastung