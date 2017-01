Bad Wildbad Tollkühne Sprünge über die Schanze

Bad Wildbad. Das Wildbader Fassdaubenrennen gibt es bereits seit mehr als 90 Jahren (erstmals 1923). Dazu werden bis heute Fassdauben, also gleichmäßig gebogene Bretter, verwendet, aus denen man früher Holzfässer herstellte. Die Bindungen dürfen nur "handgemacht" sein, das heißt lediglich Riemen und Schnüre haben. Teilnehmen dürfen daran Schüler, Jugendliche und Erwachsene, die Lust haben, mal den Wintersport ein bisschen anders zu betreiben. Fassdauben können gegen eine Gebühr von 20 Euro ausgeliehen werden.

Anmeldung ist erforderlich

Eine Anmeldung ist dringend erforderlich. Bei Schülern ist sie in einer der Bad Wildbader Schulen oder per Telefon unter der Nummer 07081/12 44 beziehungsweise auf der Homepage der Skizunft Wildbad unter www.skizunft-wildbad.de möglich. Am Samstag, 21. Januar, kann man sich an der Skihütte zwischen 14 und 16 Uhr anmelden und gleich die Fassdauben ausleihen, um zu trainieren.