Bad Wildbad "Tolle Verbesserungen" beim Haushalt für das Jahr 2016

Die Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe der Kredittilgungen hätte nicht in voller Höhe, sondern nur hälftig mit 415 000 Euro veranschlagt werden können. Zur Finanzierung der "unaufschiebbaren Investitionen mussten Krediteinnahmen von 1,7 Millionen Euro geplant werden", so Lüdtke weiter. 2016 seien 2,28 Millionen Euro an den Vermögenshaushalt abgeführt worden, eingeplant seien ursprünglich 415 000 Euro gewesen, "sodass sich das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes um circa 1,86 Millionen Euro verbesserte", führte der Kämmerer aus. Diese "tolle Verbesserung" sei weitestgehend auf Steuermehreinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, und die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich zurückzuführen.

Die "Nichtbildung von Haushaltsresten", so Lüdtke, beeinflusse das Jahresergebnis insgesamt negativ, da trotz hoher Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,28 Millionen "die zu streichenden Haushaltseinnahmereste insbesondere bei den Kreditaufnahmen und Zuschüssen die gestrichenen Haushaltsausgabereste nicht vollständig ausgleichen können", erklärt Lüdtke. Im Ergebnis werde deshalb ein Fehlbetrag in Höhe von rund 81 100 Euro ausgewiesen. Dies sei jedoch für die Folgejahre insoweit ohne Belang, da dieser Fehlbetrag nicht in die neue Buchhaltung übertragen werde. Auch die allgemeinen Rücklagemittel würden in der neuen Buchhaltung bei null Euro starten.

Einstimmig erkannten die Stadträte die Jahresrechnung für 2016 an.

2,28 Millionen Euro beträgt die Summe, die an den Vermögenshaushalt abgeführt wurden – ursprünglich waren nur 415 000 Euro eingeplant.

ZAHL DES TAGES