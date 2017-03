Bad Wildbad Tim Bendzko: Wir verlosen 2x2 Karten

Bad Wildbad - Die Stadt hat bei der SWR3-Städte-Challenge ein Konzert mit Tim Bendzko gewonnen. Der Sänger tritt am Mittwoch, 12. April, exklusiv in der im Kulturzentrum Trinkhalle Wildbad auf. Die Karten konnten nicht gekauft werden, sie wurden per Losentscheid vergeben. Damit jeder Bad Wildbader die Chance auf eine der begehrten - von SWR 3 gesponserten - Eintrittskarten hatte, wurden sie am am Montagabend per Losentscheid vergeben.