Bad Wildbad. Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrgast schwer sowie der Taxifahrer selbt leicht verletzt wurde, kam es am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße 296 zwischen Oberreichenbach und Calmbach. Nach ersten Ermittlungen des Verkehrskommissariats Pforzheim kam der 62 Jahre alte Taxifahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Steinblock. Der nicht angeschnallte 59-jährige Fahrgast wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, so die Polizei. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung die Klinik wieder verlassen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 30 000 Euro.