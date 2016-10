Bad Wildbad Syrer in Deutschland

Wegschauen funktioniert nicht mehr zumindest nicht in Syrien. Das Land hat sich zum Schlachtfeld regionaler und internationaler Interessen entwickelt. Die Menschen vor Ort werden im Stich gelassen politisch, militärisch und humanitär. Und es ist kein Ende in Sicht. Das rächt sich: Hunderttausende suchen Schutz in Europa Sunniten, Alawiten, Christen, Kurden und andere mehr. Helberg gilt als Syrienkennerin und wird in einem vhs-Vortrag auf das Land blicken und sich mit und der Situation der syrischen Flüchtlinge in Deutschland befassen. Helberg hat sieben Jahre in Syrien gelebt und ist über ihre syrische Familie sowie viele Freunde eng mit dem Land verbunden.

Bis 2008 berichtete sie aus Syrien über die arabische und islamische Welt für die Hörfunkprogramme der ARD, den ORF und das Schweizer Radio und Fernsehen SRF sowie verschiedene Print- und Onlinemedien.

Sie kennt die syrische Geschichte, Politik und Mentalität wie kaum jemand sonst und wird den Fragen nachgehen, warum so viele Angst vor den Syrern haben, wie die gegenseitigen Erwartungen aussehen und was getan werden muss, damit die syrische Katastrophe nicht zu einer deutschen wird. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.