Bad Wildbad Sündenbock endet im Verlies

So wird das Leben des jüdischen Bankiers Joseph Süß Oppenheimer dargestellt, der im Sommer 1732 in Wildbad den Prinzen Karl Alexander von Württemberg kennen lernte, ihm als Hoffaktor Geld verschaffte und schließlich als Sündenbock für die Fürstenwillkür "wie ein Schwerverbrecher in einem kleinen dunkeln Verließ angekettet" nach einjähriger Haft auf dem Asperg im Februar 1738 in Stuttgart gehenkt wurde. Ein Justizmord.

Friedrich Daniel Schubart, Dichter und Journalist, war zehn Jahre auf dem Hohenasperg eingekerkert. Der Wildbader Ludwig Seeger, nach ihm ist eine Straße der Stadt benannt, wurde dort 1848 als Revolutionär eingesperrt, ebenso Theobald Kerner, der Sohn des bekannten Justinus Kerner, der Demokrat Julius Haußmann, aber auch Studenten, Kommunisten psychisch Kranke, der württembergische Staatspräsident und im Dritten Reich hingerichtete Eugen Bolz, Sinti und Roma, der Rebell vom Remstal Helmut Palmer und der spätere Journalist Klaus Mehnert, wobei dies nur ein kleiner Ausschnitt aus der Vielzahl der hier Inhaftierten ist.

Das Gebiet um den Asperg war schon in vorchristlicher Zeit besiedelt, von den Kelten, dann den Römern, den Alemannen und den Franken, was auch auf den geschichtlichen und geologischen Tafeln im Zugang zur Festung gut verständlich dargestellt wird.

Nach der sich anschließenden Mittagspause im Gasthaus Bären in Asperg ging es mit dem Bus weiter nach Bietigheim-Bissingen, wo zuerst dem Hornmoldhaus ein Besuch abgestattet wurde. Dieses 1536 erbaute Wohnhaus des Vogts und württembergischen Kirchenratdirektors Sebastian Hornmold ist ein frühneuzeitliches Fachwerkhaus mit großflächig erhaltenen Renaissancemalereien. 1979 bis 1986 wurde das Gebäude, das ursprünglich abgerissen werden sollte, renoviert und restauriert, ist heute Stadtmuseum von Bietigheim und absolut sehenswert. Im Erdgeschoss lud zudem eine kleinere Luther-Ausstellung mit interaktiven Stationen in vier Themenbereichen zum Verweilen ein.

Außerdem bot die Altstadt von Bietigheim-Bissingen mit ihrem historischen Stadtrundgang den Geschichtsfreunden einen Blick in frühere Zeiten, aber auch spannende moderne Gegensätze wie den "Turm der grauen Pferde", das "Kuh-riosum", als die Kuh auf die Kanne kam oder die Skulpturen der "Schwätzweiber" von Karl-Henning Seemann, dessen Plastiken auch in Pforzheim, Calw und Bad Wildbad zu finden sind.

Nach so viel Historie, Kunst, Kultur und Lebenseindrücken war man schließlich auch durch die Hitze ermüdet und froh, am Spätnachmittag die Rückfahrt antreten zu können, um von Busfahrer Klaus Maisenbacher sicher nach Hirsau zurückgebracht zu werden. Der Jahresausflug war von den Vorsitzenden des Kreisgeschichtsvereins Hans Schabert und Alfred Kiefer geplant, vorbereitet und erkundet worden, denen die Teilnehmer zum Abschluss für die perfekte Organisation dankten.