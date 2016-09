Bad Wildbad Suche nach Giftstoffquelle geht weiter

An vier Pegeln gleichzeitig werden wohl Proben entnommen

Am Lindenplatz sowie an der Calwer Straße wurde bereits gebohrt. Die Messungen an beiden Standorten ergaben Belastungen des Grundwassers durch CKW. Allerdings sei in der Calwer Straße zuerst unbelastetes und dann erst belastetes Grundwasser hervorgetreten, so Ziegler seinerzeit bei der Bekanntgabe des Ergebnisses. Man sei also nicht genau auf das durch CKW belastete Grundwasser gestoßen, sondern habe daneben gebohrt. Nach den beiden weiteren Bohrungen würden dann an allen vier Pegeln gleichzeitig Proben entnommen werden.

Ziegler hatte bereits bei früherer Gelegenheit stets betont, dass durch die Verunreinigungen weder das Trinkwasser noch das Thermalwasser betroffen seien.