Bad Wildbad Stuttgarter Jazzpianist führt durch Jahrzehnte

Berlin stellt in seinem Konzert in der Landesakademie nicht nur sein musikalisches Können unter Beweis, sondern verbindet dieses mit seinem Talent als Moderator und seinem unglaublichen Wissen über den Jazz, welches er auf beschwingte Weise dem Zuhörer nahe bringt.

Der Stuttgarter Jazzpianist und Musikredakteur des SWR führt mit seinem Trio durch die Jahrzehnte des Jazz – angefangen beim Ragtime über Dixieland, Boogie und Swing bis zu BeBop, Cooljazz, Bossa Nova sowie Modern Jazz. So findet sich jeder Jazzkenner in der Vielfältigkeit des Programms wieder. Für Hörer, die mit dem Genre weniger vertraut sind, stellt das Programm eine Musikauswahl dar, die an den Jazz heranführt.

Der Bandleader erzählt kleine Geschichten und Anekdoten rund um die Songs, er weiß um die Hintergründe und um die Entstehung der Songs, vermittelt nebenher Wissenswertes und Skurriles über die jeweiligen Komponisten.

Das Trio mit Berlin am Klavier, Hansi Schuller am Kontrabass und Peter Schmidt am Schlagzeug lädt zu virtuosen und zugleich gefühlvollen Interpretationen ein. Das Jazzkonzert beginnt um 19.30 Uhr im großen Saal der Landesakademie. Der Zugang erfolgt über die Panoramastraße (erster Eingang rechts).