Bad Wildbad Strommenge reicht für 6400 Haushalte

Die Durchführung von Messungen und Untersuchungen zur Erstellung von Gutachten ist in Vorbereitung. Um nun die Öffentlichkeit über das Windparkprojekt und den aktuellen Stand des Vorhabens zu informieren, laden die Stadt und das Unternehmen am kommenden Mittwoch, 23. November, ab 19 Uhr zu einer Bürgerinformationsveranstaltung ins Bad Wildbader Kurhaus ein. Damit sich die Besucher ein möglichst umfassendes Bild des Projekts machen können, haben die Stadt und die EnBW Windkraftprojekte GmbH die grundlegenden Fakten zusammengetragen und der Übersicht halber in verschiedenen Themeninseln aufbereitet.

Es besteht zudem die Möglichkeit, mit den Vertretern der Stadt und der EnBW ins Gespräch zu kommen. Außerdem können vorab Fragen für die anschließende Podiumsdiskussion in eine bereitstehende Box eingeworfen werden. Zum Abschluss stellen sich die Podiumsteilnehmer in einer offenen Diskussionsrunde weiteren Fragen aus dem Publikum. Das Ende der Veranstaltung ist für etwa 21.30 Uhr geplant.