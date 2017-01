Bad Wildbad Stars der Volksmusikszene geben ein Stelldichein

Dieses Jahr sind mit auf Tour: Die Wildecker Herzbuben, Ger der Klostertaler, Hansy Vogt und Die Feldberger. Die TV-bekannten Stars präsentieren laut Mitteilung auf eindrucksvolle Art und Weise ihre Heimat. Die Gäste erwartet eine Veranstaltung für die ganze Familie voller guter Laune, mit Zeit zum Träumen, zum Abschalten, zum Mitsingen und Schunkeln.

Die Wildecker Herzbuben sind im wahrsten Wortsinn zwei Pfundskerle. Sie überzeugen mit markanter Stimme und viel Herz.

98 Prozent der Deutschen kennen die Vollblutmusiker Wolfgang Schwalm und Wilfried Gliem. Titel wie "Herzilein", "Zwei Kerle wie wir" oder "Hallo Frau Nachbarin" sind inzwischen Kult. Das beliebte hessische Volksmusik-Duo trägt auch nach mehr als 25 Jahren und 14 Alben sein Herz auf der Zunge und Lebensfreude im Herzen. In den vergangenen Jahren haben die Wildecker Herzbuben so ziemlich alles gemacht und geschafft, was man sich als Volksmusikant nur wünschen kann: ausverkaufte Tourneen, unzählige Fernsehauftritte, Hitparaden im TV und Radio, ein eigenes Kochbuch, Doppel-Platin, Platin- und Gold-Auszeichnungen.