Bad Wildbad Stadt unterstützt Förderverein für Trinkhalle

Bad Wildbad (wk). Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat von Bad Wildbad in seiner jüngsten Sitzung. Damit sollen notwendige Investitionen, wie zum Beispiel eine neue Heizungsanlage, gestemmt werden. Insgesamt sind weitere Kosten in Höhe von fast 70 000 Euro zu erwarten. Der Förderverein geht davon aus, dass die Stadt in den nächsten Jahren weitere Zuschüsse gewähren muss, heißt es in der Sitzungsvorlage. Damit die jetzt gebilligten 20 000 Euro auch fließen, muss der Haushaltsplan für dieses Jahr noch genehmigt werden. Darüber hinaus hat der Verein der Stadt einen langfristigen Pachtvertrag für das Kurparkrestaurant vorgelegt. Des Weiteren verlangt die Kommune die Sicherstellung des Festivals "Rossini in Wildbad", was Dauer der Belegung und die aktuellen Konditionen betrifft. Schließlich muss der Verein ein Nutzungskonzept hinsichtlich der Trinkhalle für die nächsten Jahre vorlegen.