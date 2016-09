Bad Wildbad Stadt hat ihren eigenen Charme

"Die Fahrzeuge, die hier im Kurpark stehen, sind Autos, die von Designern und nicht von Controllern entwickelt wurden", schwärmte Uwe Seidel, der das vorhergegangene Treffen unter dem Motto "Die Alb ruft" organisiert hatte. Unter den etwa 80 Teilnehmern des Treffens befanden sich seinen Ausführungen zufolge auch Fahrer aus der Schweiz, aus Österreich und aus Luxemburg.

Und warum gerade Bad Wildbad als Ort für den Zwischenstopp?

"Weil Bad Wildbad, eingebettet in eine schöne Landschaft und Natur, einen eigenen Charme hat, und weil sich vom Baumwipfelpfad aus ein schöner und weiter Blick über den Nordschwarzwald bietet", so Uwe Seidel vor der Weiterfahrt in die Forellenzuchtanlage Vollmer im Kleinenztal.