Bad Wildbad Spürbaren Aufwärtsrend fortsetzen

Urlauberstruktur verändert

Diese Aufbruchsstimmung, so Richter, müsse man in eine steigende Belegungszahl ummünzen. Zumal sich die Struktur durchaus verändert habe, da viele junge Leute einen Kurzurlaub im Enztal verbringen würden. Diese als zukünftige Gäste zu gewinnen, sei wichtig. Man freue sich über alle Aktivitäten, die angeboten würden. Zumal gerade jüngere Leute auch abends etwas unternehmen wollten. Dabei nannte er beispielhaft die Angebote Tanz, Kino und Musik. Dies ergänzte Mokni, der sich freuen würde, wenn sich neben der guten Gastronomie auch fremdländische Restaurants in Bad Wildbad niederlassen würden. Bürgermeister Klaus Mack, der am Informationsgespräch teilnahm, freute sich, dass der Dehoga gleich Kontakt mit Köhl aufgenommen hat. Wichtig sei es, dass der Beirat der Touristik als Beratungsgremium fungiere, die Stadt dagegen für die Infrastruktur zuständig sei, die weiter verbessert werden sollte.

Mokni wies darauf hin, dass es viele Ideen gebe, diese jedoch nicht alle umgesetzt werden könnten und deshalb nacheinander abgearbeitet werden müssten. Er nannte dabei die Öffnungszeiten des Einzelhandels auch am Wochenende und an Feiertagen, sowie die Tagungen in Kombination mit anderen Angeboten. Klar sei, dass man investieren müsse, um die Qualität zu halten, beziehungsweise zu steigern.

Richter lobte die Teilnahme am Konussystem (unentgeltliche Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln im Schwarzwald mit der Gästekarte), wobei die Beherbergungsbetriebe durchaus Profiteure seien, auch im Hinblick auf den Verzicht der Nutzung des eigenen Autos durch die Gäste.

"Lust auf Gesundheit, statt Angst vor Krankheit" müsse deutlich in den Vordergrund und ins Bewusstsein zukünftiger Gäste gebracht werden, betonte Touristikchef Köhl. Dass es bereits Firmen gebe, die Gesundheitsaufenthalte ihrer Mitarbeiter bezuschussten – das müsste zukünftig auch besser genutzt werden.