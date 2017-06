Bad Wildbad Sprollenhaus-Hymne zum Auftakt

Die rund 30 Sängerinnen und Sänger wurden von einem Instrumentalquartett begleitet mit Frieder Egri, Klavier, Matthias Hautsch, Gitarre, Gernot Trittler, Schlagzeug, und Roman Rothen, Kontrabass.

Hubert von Goiserns "Weit, weit, weg", das venezianische Volkslied "Der Hahn von Onkel Giacometo", Reinhard Meys "Über den Wolken" oder "Champs Elysées" von Joe Dassin sowie "Vive L’Amour" von den Harvard Krokodiles waren weitere Lieder, mit denen der Chor beim Publikum punktete. Hochspannung gab es beim "Kriminaltango", mit dem die Gäste in die Pause entlassen wurden.

Grüne und blaue Poloshirts

Mit Erdbeerbowle und Schnittchen gestärkt, nahmen die Zuhörer die Plätze wieder ein. Die Sänger hatten ihr Outfit gewechselt und trugen jetzt grüne und blaue Poloshirts. Popmusik war angesagt. "Ich wollte nie erwachsen sein", aus dem Musical Tabaluga gefolgt von einer Hommage an Udo Jürgens "Mit 66 Jahren" und "Zeig mir den Platz an der Sonne", wobei die Gäste den Chor mit rhythmischen Klatschen unterstützten. Mit dem Song "Halleluja" erinnerten die Sänger an den kanadischen Song-Writer Leonard Cohen. Den Chorsatz hat Benedikt Obert, Dirigent des Gesangvereins Frohsinn Schwann, arrangiert.

Einen Ausflug in die Welt der Oper machten die Sänger mit dem Freiheits-Chor aus der Oper Nabucco von Giuseppe Verdi. Krönender Abschluss war der Titelsong aus dem Film "Exodus", komponiert von Ernest Gold.

Für den reichlichen Schlussapplaus revanchierte sich der Chor mit Schuberts "Abendfrieden" als Zugabe. Normalerweise ist dies ein Satz für einen Männerchor. Die feierliche Stimmung des Lieds kam aber auch mit dem gemischten Chor zum Ausdruck.

Besinnlich klang der Konzertabend mit dem gemeinsam gesungenen Abendlied "Der Mond ist aufgegangen" aus. Keller bedankte sich bei allen Mitwirkenden und nutzte auch die Gelegenheit, um für den Chor zu werben