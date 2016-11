Bad Wildbad "Sportler durch und durch"

Bad Wildbad. Den alljährlich zu verleihenden Preis aus der seit dem Jahr 2010 bestehenden Fritz Eitel-Stiftung überreichte Tochter Bärbel Schmid zusammen mit Bürgermeister Klaus Mack dem erfolgreichen Langstreckenläufer und Trainer Guido Schmid (43) von der Leichtathletik-Abteilung im Turn- und Sportverein (TSV) Wildbad.

Die Laudatio hielt Mack. Seinen Ausführungen zufolge begann Schmid seine sportliche Laufbahn im Alter von zwölf Jahren und sammelte in den Folgejahren zusammen mit Daniel Antokovic und mit Alexander Skrzos seine ersten Erfolge – das Stadtoberhaupt ging ausführlich auf solche im Ehrungszeitraum 2015/2016 ein. Bei den Deutschen Straßenlaufmeisterschaften über die Distanz von zehn Kilometer im September 2015 in Bad Liebenzell belegte Schmid mit der Mannschaft "LG farbtex" als zweitschnellster Läufer den zweiten Platz. Ebenfalls Zweiter wurde er mit derselben Mannschaft bei den Deutschen Cross-Meisterschaften in diesem Jahr. Bei den baden-württembergischen Halbmarathon-Meisterschaften im September errang er den zweiten Platz in seiner Startklasse.

Großes Engagement