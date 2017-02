Bad Wildbad Spezialverfahren

Wie kam es dazu? Im Jahr 2009 erhielt der Filmschaffende Raff Fluri den Auftrag, zum 100. Geburtstag des bekannten Schweizer Filmregisseurs Franz Schnyder eine Ausstellung über sein Leben und seine Filme zu machen. Bei den Recherchen stieß er auf eine VHS-Kassette mit Fragmenten einer Verfilmung des Märchens "Das Kalte Herz" von Karl Ulrich Schnabel, bei dem Franz Schnyder die Hauptrolle spielte.

Abenteuerlicher Erfindergeist

Der Stummfilm wurde 1932/33 in Berlin gedreht, aufgrund der politischen Geschehnisse jedoch nie veröffentlicht.

Er wurde nicht von einem größeren Studio produziert, sondern es handelt sich um ein unabhängiges, gewagtes Filmprojekt, dessen Herstellung mit sehr viel Improvisation, Innovation und abenteuerlichem Erfindergeist bewältigt wurde.

Gemeinsam mit der Schnabel Music Foundation LLC. stellte Raff Fluri im Jahr 2016 eine möglichst originalgetreue Fassung des Films wieder her. Vertont mit Musik des Komponisten Robert Israel, eingespielt vom Moravian Philharmonic Orchestra, bietet der Stummfilm nun ein besonderes cineastisches Erlebnis.

Nach Berlin findet in Bad Wildbad erst die zweite Vorführung des Films in Deutschland statt. Sie wird ermöglicht durch eine Kooperation des KiWi-Kinos mit der Volkshochschule Calw und dem Stadtmarketing Bad Wildbad. An diesem Abend wird Raff Fluri, der Entdecker und Restaurator des Films, anwesend sein und eine Einführung in den Film und seine Geschichte geben.

Um 19.30 Uhr geht es los

Und zwar am morgigen Donnerstag ab 19.30 Uhr im KiWi-Kino in Bad Wildbad. Der Eintrittspreis beträgt 8,50 Euro (sieben Euro ermäßigt).