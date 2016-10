Bad Wildbad Spannender St. Martin

Am 11. November werden die Kinder an vielen Orten wieder mit ihren Laternen unterwegs sein. Die Geschichte, wie Martin seinen Mantel am Stadttor von Amiens mit einem Bettler teilt, kennt jeder. Auch die Geschichte mit den Gänsen, die ihn verraten haben, ist vielen Menschen bekannt, verbindet sich damit doch die alte Tradition der Martinsgans.

Aber der heilige Martin hat noch mehr zu bieten. Viele spannende Seiten an dieser zentralen Figur christlichen Glaubens sind den meisten Menschen unbekannt.

Scharfenecker, in der Diözese Rottenburg-Stuttgart für die Ausbildung verantwortlich, dazu promovierter Fachmann der Kirchengeschichte, will in seinem Vortrag in Calmbach diese unbekannten Seiten des "Mantelteilers" aus Tours vorstellen, dessen 1700. Geburtstag in diesem Jahr gedacht wird.