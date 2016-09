Der Kinder- und Jugendförderverein Pusteblume in Calmbach hat sich am Ferienprogramm der Stadt Bad Wildbad beteiligt. Unter dem Motto "Kreativ im Wald" verbrachten 16 Kinder einen spannenden Tag mit tollen Spielen und anschließendem Essen auf dem Grillplatz am Spießfeld. Foto: Verein