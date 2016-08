Bad Wildbad Sogar Besuch aus Singapur

Ulrich Hellberg ist schon immer die treibende Kraft in der Vorbereitung der Jahrgangstreffen. So ist es ihm gelungen, erstmals auch mit Inka Yost, geborene Weber, in Amerika Verbindung aufzunehmen, die aber die Reise zum jetzigen Treffen nicht realisieren konnte.

Am Freitagnachmittag fanden sich dann 16 Jahrgangs­angehörige zusammen mit ihren Ehepartnern am Waldfriedhof zu einem ehrenden Gedenken der schon verstorbenen Jahrgangsangehörigen ein.

Danach begaben sie sich zur Wilhelmschule, wo ihnen trotz der Ferienzeit Hausmeister Waldemar Schmidt ermöglichte, nicht nur das Schulhaus zu besichtigen, in dem sie Rechnen und Lesen erlernt hatten, sondern auch ihr ehemaliges Klassenzimmer der heutigen Klasse 3b im ersten Stock.