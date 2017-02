Bad Wildbad Sich auf den neusten Stand bringen

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Kino in Bad Wildbad (KiWi) wird mit ausgewählten Filmen fortgesetzt; so sind der NS-Propagandafilm "Kolberg" mit Einführung und Diskussion sowie der mit der Goldenen Palme von Cannes preisgekrönte Film "Winterschlaf" im Rahmen des Semesterschwerpunkts Türkei zu sehen.

Zahlreiche Vorträge und Veranstaltungen befassen sich daneben mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen, wie zum Beispiel ein Vortrag zum Rechtsextremismus in Bad Wildbad, eine Veranstaltung zum Bürgerkrieg in Syrien und ein Vortrag zu den deutschen Bundespräsidenten in Dobel.

2017 ist auch das Jahr der Jubiläen: Zur Veranstaltungsreihe zum "Überfall in Wildbad" steuert die Volkshochschule (vhs) einen Vortrag zu Ludwig Uhland bei; dem Reformationsjubiläum sind historische Vorträge in Höfen und Bad Wildbad gewidmet.

Natürlich sind auch wieder die beliebten Gesundheitskurse im Programm, zudem mehrere Vorträge zu kulturellen und landeskundlichen Themen. Auch verschiedene Sprachkurse können besucht werden. Zudem gibt es ein breites Angebot an Deutschkursen für Migranten und Flüchtlinge.

Alle Kurse sind auf der Homepage der vhs Calw zu finden (www.vhs-calw.de). Das Programmheft ist an alle Haushalte verteilt worden und zudem in den Rathäusern, in Banken und Sparkassen sowie vielen Geschäften erhältlich.

Anmeldungen sind sowohl auf der Homepage als auch unter Telefon 07081/ 9 55 80 möglich.