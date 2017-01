Bad Wildbad Selbst komponierte Lieder

An diesem Tag wird die Offenbarung der Göttlichkeit (Epiphanie) des Herrn in der menschlichen Person Christi gefeiert. Das Festthema von Epiphanias bildet dabei die Ankunft der Weisen aus dem Morgenland, wobei Weise früher gleichbedeutend waren mit Sterndeutern, Zauberern oder Magiern – jedoch nicht mit Königen. Die evangelischen Kirchengemeinden im Oberen Enztal (Enzklösterle, Wildbad, Calmbach, Höfen) veranstalteten am Spätnachmittag einen gemeinsamen Konzertgottesdienst zu diesem Anlass in Calmbach. Musikalische Gäste waren dabei das Duo Frank Döhler und Daniel Scheufler, das bereits vor fünf Jahren bei der CVJM-Woche mit ihren deutschsprachigen popartigen Liedern die Zuhörer begeisterte. Döhler und Scheufler aus Dresden treten seit vielen Jahren bei Evangelisationen, Konzerten, Gottesdiensten und Kongressen im deutschsprachigen Raum auf und präsentieren intelligente deutsche Texte, die ungewöhnlich nahegehen und zu einem Leben in Jesus herausfordern.

Im Gottesdienst in Calmbach bestimmten die vom Duo selbst komponierten und getexteten Lieder den Ablauf, der die Besucher in seinen Bann zog. Deutlich drückte es Döhler aus: "Ich will, dass du weißt, dass Gott dich liebt."

