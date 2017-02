Bad Wildbad Seit 65 Jahren im Chor

Bohnet und Barth ehrten langjährige Mitarbeiter und Helfer. Monika Müller ist seit 15 Jahren Kirchengemeinderätin, gehört seit zehn Jahren dem Leitungsteam des Nachmittags der Begegnung an und engagiert sich seit vielen Jahren in der Organisation der Seniorenausflüge. Ebenfalls Mitglied im Leitungsteam für den Nachmittag der Begegnung, und zwar schon seit 15 Jahren, ist Ruth Gutbub. Barth bezeichnete sie als Allround-Talent und erwähnte ihre Mitarbeit bei der Vorbereitung des bei der Kirchengemeinde traditionellen Maultaschenessens.

Seit zehn Jahren gehören Annemarie Barth und Brigitte Kappler dem kirchlichen Helferkreis an und sind seit 20 Jahren Mitglied im Kirchenchor.

Seit 20 Jahren steht Waltraud Jimeno in den Reihen des Kirchenchores und kümmert sich um den Schriftenständer im Gotteshaus. Seit 65 Jahren singt Else Barth im Kirchenchor und hat der Hochrechnung von Barth zufolge in dieser Zeit rund 2600 Chorproben besucht sowie viele Auftritte begleitet. Angelika Bertsch wurde für ihre zehnjährige Tätigkeit als Kirchenchorleiterin geehrt. Sie konnte krankheitsbedingt nicht anwesend sein.

Marina Schwerdtfeger ist seit 25 Jahren Mitarbeiterin in der evangelischen Kindertagesstätte, deren Leitung sie im vergangenen Jahr übernahm.

Mit dem Lied "Du meine Seele singe" vom Kirchenchor durften sich die Jubilare geehrt fühlen. Viel Beifall gab es für den Sketch "Die Wochenendreise" mit Ruth Gutbub und Jochen Barth.