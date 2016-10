Bad Wildbad Security-Team im Einsatz

Bad Wildbad. "Mindestens so groß wie bei der Vorstellung der neuen Bergbahn vor Jahren", schätzte Holger Frey die Zahl der Gäste. Er ist Sprecher des Einzelhandels im Bad Wildbader Kurverein, der in Kooperation mit Marina Lahmann vom Bad Wildbader Stadtmarketing und mit dem Veranstaltungsbüro Binder die beiden verkaufsoffenen Tage in Verbindung mit dem großen Antik- und Trödelmarkt vorbereitet hatte.

Schon am Sonntag um die Mittagszeit waren alle Parkplätze und Parkhäuser in der Stadt belegt (wir berichteten). Am Montag wurden potenzielle Bad Wildbad-Besucher erstmals sogar über den Rundfunk aufgerufen, zum Besuch der Stadt auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.

Hochwertige Waren