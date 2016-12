Bad Wildbad Sechs verschiedene Flöten verzücken die Zuhörer

Bad Wildbad-Calmbach. (cht) Bettina Alms, eine Meisterin auf ihren Flöten und der E-Geige, nominiert für den deutschen Rock & Pop Preis 2016, der am 10. Dezember in Siegen vergeben wird, gastierte im Evangelischen Gemeindehaus in Calmbach. Es war ein Abend für alle Sinne mit dem Titel "Himmlische Aussichten", und er passte so richtig in die Adventszeit.