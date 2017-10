Die vorbereitenden Arbeiten für die Sanierung der Stützmauer beim Lautenhof zwischen Bad Wildbad und Enzklösterle laufen auf Hochtouren. Damit die Löcher für die Betonpfeiler überhaupt gebohrt werden können, muss zunächst ein Teil der Enz aufgeschüttet werden. Deshalb ist derzeit die ausführende Baufirma mit Spezialbagger dabei, mit schweren Sandsäcken ein Fundament zu errichten. Dabei war auch ein Arbeiter mit einem dicken Neoprenanzug im Wasser und sorgte dafür, dass die Säcke an der richtigen Stelle abgelegt wurden. Nach dieser Maßnahme beginnen die Auffüllarbeiten des so abgetrennten Teils der Enz. Wie bereits berichtet, laufen die Vorbereitungsarbeiten unter halbseitiger Straßensperrung mit Ampelregelung. Ab Ende Oktober wird die L 351 dann für sechs bis acht Wochen komplett gesperrt. Derzeit versuchen die Verantwortlichen, eine kürzere Umfahrung einzurichten, um so die ungefähr 30 Kilometer lange Umleitung über Aichelberg und die B 294 über Calmbach nach Bad Wildbad doch noch zu vermeiden. Foto: Mutschler