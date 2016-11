Bad Wildbad Schwangeren Ex-Freundin in Bauch geschlagen?

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, seine frühere schwangere Freundin am 2. Mai in Bad Wildbad mit einem nach ihr geschmissenen Teleskopschlagstock an der Ferse verletzt zu haben – lief sie doch nach einem Wortgefecht davon.

Gegen Tischkante

Ihm wird zudem vorgeworfen, sie in der Kurstadt am 5. Mai an den Haaren und am Nacken gepackt zu haben, bis ein Passant zu Hilfe gekommen sei. Am heftigsten ging es allerdings am 10. Mai zu: Der Angeklagte soll die junge Frau in seiner Wohnung ins Gesicht gespuckt und gesagt haben, das Kind solle verrecken. Er soll unter anderem die werdende Mutter in einem abgeschlossenen Zimmer in den Bauch geschlagen und gegen eine Tischkante gestoßen haben.