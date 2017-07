Bad Wildbad Schüler beweisen Kreativität

Zehn Tage daran gearbeitet

Zu einer Präsentation fanden sich Schulleiter Laible mit den Schülern Vanessa-Sophia Schmidt (Dobel) und Andre Schwaab (Bad Herrenalb), Bürgermeister Klaus Mack und Nicolai Rathfelder, Filialdirektor der Sparkasse Pforzheim Calw, ein. Dabei erläuterten der Schulleiter und die Schüler die Herstellung der Kunstwerke an insgesamt etwa zehn Schultagen. Bürgermeister Mack freute sich, dass das historische Thema so kreativ und in so innovativer Art und Weise von den Schülern aufgenommen und umgesetzt wurde und jetzt öffentlich präsentiert wird. Zu sehen sind an den Stellwänden zehn Motive jeweils als Radierungen und als Holzschnitte.