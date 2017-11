Bad Wildbad. Im Rahmen einer Veranstaltung der Volkshochschule in Bad Wildbad wird sich der bekannte Theologe und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer am Mittwoch, 15. November, ab 19.30 Uhr im Forum König-Karls-Bad mit dem Zustand der Gesellschaft und der Erde befassen. Kaum einer denkt Politisches und Spirituelles so eng zusammen wie der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels: Wer sich sorgt, sollte das Loben nicht lassen; wer das Leben preist, nicht vergessen, wie gefährdet es ist. Liebe zum Leben und Sorge um die Erde, Lob der Schönheit und Kampf gegen die Zerstörung der Schöpfung – für Schorlemmer zwei Seiten derselben Medaille. Sein Buch "Unsere Erde ist zu retten. Haltungen, die wir jetzt brauchen" vermittelt eine ganz konkrete Ethik: Ehrfurcht vor dem Leben, Staunen und Dankbarkeit, vorausschauendes Handeln, Barmherzigkeit und Einsatz für den Frieden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Karten sind an der Abendkasse erhältlich.