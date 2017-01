Bad Wildbad Schneetreiben hält nicht von der Tour ab

Sie kommen gerne und nicht von ungefähr in den Kreis Calw: Schließlich gehörten ja viele Ortschaften im heutigen Südwesten des Enzkreis bis zur Kreisreform 1973 dazu. Außerdem sind mit Dietmar Greif (Oberreichenbach) und Hans Schabert (Neuweiler) zwei Kollegen, die – als einstige Führungskräfte der Schwarzwaldwasserversorgung und Mitglieder der Regionalverbandsversammlung – besondere Beziehungen zum Raum Pforzheim hatten, in die Gruppe integriert. Organisiert werden die Aktivitäten federführend von Engelbrands früherem Rathauschef Frank Kreeb.

Gemütliche Runde

Er ließ sich diesmal wegen einer Erkältung von dem inzwischen in Bad Wildbad wohnhaften Hans Schabert vertreten. In gemütlicher Runde in der Grünhütte erinnerte sich Wolfgang Gehring, der fast 40 Jahre lang Keltern "regierte", wie er einst erfolgreich die Calwer Kreisgemeinde Niebelsbach zu Keltern führte.