Bad Wildbad Schlauchboot sorgt für Aufsehen

Libyen ist das wichtigste "Transitland" für Flüchtlinge, denn von dort bis zur italienischen Insel Lampedusa sind es auf der sogenannten Todesroute "nur" 300 Kilometer.

Ein Jahr lang gefilmt

Im ersten Quartal des vergangenen Jahres landeten in Italien, der größte Teil auf der Insel Lampedusa, 39 164 Flüchtlinge aus Eritrea, 22 237 aus Nigeria, 8932 aus Sudan, 8464 aus Gambia, 7448 aus Syrien und je etwa 6000 aus Senegal und Mali.

Der Regisseur Gianfranco Rosi hat ein Jahr lang auf Lampedusa gefilmt und die Verhältnisse der größten Transitzone Europas sowie das Leben der Inselbewohner im Film "Seefeuer" dargestellt. Dafür wurde er im Februar mit der höchsten Ehrung der 66. Berlinale, dem Goldenen Bären ausgezeichnet.

Der topaktuelle Film wird am kommenden Sonntag, 20. November, ab 18 Uhr im Kino in Wildbad (KiWi) gezeigt.

Die 55-jährige Giusi Nicolini ist seit vier Jahren Bürgermeisterin der Insel Lampedusa. Sie setzt sich für die Flüchtlinge ein und schrieb an die EU in einem Brief: "Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass die europäische Einwanderungspolitik den Tod dieser Menschen in Kauf nimmt, um die Migrationsflüsse einzudämmen". Eine Ohrfeige für die europäische Flüchtlingspolitik.

Schriftsteller liest

Der Neuenbürger Schriftsteller und Psychologe Dietrich Wagner wird im KiWi in Zusammenhang mit dem Film "Seefeuer" aus seinem Kurzdrama "Die Bürgermeisterin von Lampedusa" lesen, das am 1. Dezember beim "Marburger Festival der Kurzdramen" uraufgeführt werden soll – für die Besucher von "Seefeuer" also eine Vorpremiere.

Engagierte Bürger von Bad Wildbad wiesen mit dem Schlauchboot als Blickfang auf die furchtbare Situation dieser "Boatpeople" hin, die für ihre Überfahrt ins "gelobte Europa" 2000 bis 3000 Dollar an die Schlepper zahlen.

Trotz der wenig freundlichen Witterung interessierten sich Spaziergänger und Passanten für die Situation.

Hubertus Welt, Heinz A. Jacobs, Roland Roller, Michael Hubert und Gabriele Kafka kamen bei der besonderen Aktion immer wieder mit Menschen ins Gespräch. Sie konnten somit die Problematik der Flüchtlingssituation darstellen.