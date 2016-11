Bad Wildbad Schicksale in Wort und Bild beeindrucken

Bad Wildbad. Sie präsentiert auf zehn Schautafeln bewegende Flüchtlingsschicksale, zeigt die dazugehörigen Gesichter und nennt die Namen. Ziel der Ausstellung ist es, fremdenfeindlichen Strömungen entgegenzuwirken und ein neues Verständnis für Flucht und Geflüchtete zu vermitteln.

Die von der "Kulturwerkstatt Simmersfeld" und vom Ortsverband Pforzheim der "Falken" als SPD-Jugendorganisation in Zusammenarbeit mit "The Voice-Refugee Forum" gestaltete und vom Innovationsfonds Kunst Baden-Württemberg geförderte Ausstellung war in der Vergangenheit unter anderem schon in Stuttgart, Pforzheim, Konstanz, Ludwigsburg und in Mannheim zu sehen. Das berichtete Max Schweizer von der "Kulturwerkstatt Simmersfeld" bei der Ausstellungseröffnung.

Die ersten Ideen zur Realisierung einer Ausstellung mit dieser Thematik seien schon 2014 entwickelt und dann im vorigen Jahr unter der Mitarbeit von etwa zehn in dieser Sache engagierten Personen aus dem Enzkreis und aus dem Kreis Calw entstanden. Dabei habe "The Voice Refugee-Forum" den Kontakt zu den Flüchtlingen hergestellt, worauf viele Gespräche mit diesen geführt und in der Ausstellung verarbeitet worden seien.