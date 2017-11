Bad Wildbad Schafe gerissen: Steckt ein Wolf dahinter?

Bad Wildbad - Ist der Wolf in Bad Wildbad angekommen? Fest steht auf jeden Fall: Drei Schafe sind am Sonntag von einem "hundeartigen Tier" gerissen worden. Das bestätigte das baden-württembergische Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft am Mittwochmorgen auf Anfrage unserer Zeitung. Und: Es bestehe tatsächlich der Verdacht, dass ein Wolf hinter den Rissen stecken könnte.