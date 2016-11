Bad Wildbad Sachschaden nach möglicher Brandstiftung

Bad Wildbad . Sachschaden von 12 000 Euro entstand in der Nacht zum Montag beim Brand zweier Fahrzeuge in der Neuen Steige in Bad Wildbad. Ein Anwohner bemerkte am frühen Montagmorgen gegen 3.50 Uhr einen Feuerschein auf der Straße, den er als brennendes Auto identifizierte. Laut Angaben der Polizei wurde durch das Feuer der Vorgarten eines angrenzenden Anwesens mit einem Schaden von 300 Euro in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem geriet das Auto auf der leicht abschüssigen Straße ins Rollen, da die Hitzeentwicklung wohl die Handbremse löste. Als es hierbei auf das vor ihm stehenden Wagen auffuhr, geriet dieser ebenfalls in Brand. Da unmittelbar bei den Autos eine unversehrte Kappe einer Brennstoffflasche aufgefunden wurde, geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Beim Verladen der Fahrzeuge am Montagmorgen lief aus einem der beiden ausgebrannten Autos Kraftstoff aus, der von zwei Feuerwehrmännern mit Ölbindemittel beseitigt wurde. Zeugen sollen sich beim Polizeiposten unter der Telefonnummer 07081/9 39 00 melden.