Bad Wildbad Rund 60 Helfer engagieren sich

Die Busfahrt nach Cogolin mit ihren knapp 1000 Kilometern beginnt heute Abend. Die Rückkunft ist für den späten Dienstagabend nächster Woche vorgesehen. Schon am Donnerstagmittag startet der von einem Birkenfelder Unternehmen gesponserte Kühlwagen mit Richard Gauß und Steve Bauert am Steuer. Er ist beladen mit allem, was für eine zweitägige Bewirtschaftung und Werbeaktion in der Partnerstadt notwendig ist. So bieten die Gäste aus dem Schwarzwald Grillwürste, Maultaschen, Schupfnudeln, Schinkenbrote, Bier und Hochprozentiges an. Im Transportfahrzeug befindet sich auch die Kücheneinrichtung wie etwa Kühlschränke sowie Grillstellen. Von großem Vorteil ist, dass in Cogolin eine Schulküche mitbenutzt werden kann. Die etwa 300 Maultaschen wurden schon am Montag von Marianne König, Lieselotte Müller, Ayse Wahl (Neuenbürg), Inge Nonnenmann und Ruth Persidis in der Küche der Calmbacher Enztalhalle hergestellt.