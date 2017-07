Bad Wildbad Rubens-Frauen erobern "Rossini in Wildbad"

Eröffnungskonzert ins Tal verbannt

In augenfälliger Weise gerade solchen rein körperlichen "Vorzügen", wie sie Impressario Schönleber da in seinen höchst eigenen Aufzeichnungen zu vermerken wusste; die dann, für ihn wohl ärgerlicher Weise, in die Öffentlichkeit gelangten. Nur aus purer Chronistenpflicht wird hier noch einmal der SWR zitiert, der in diesem Zusammenhang seinerzeit die Formulierung eines "enormen Hinterns" aus Schönlebers Urheberschaft kolportierte.

Da mag denn nun Jochen Schönleber wohl auf eine sehr besondere Weise bei der Damenwelt und der weiblichen Sängerschaft Abbitte leisten wollen für seine so verhängnisvolle Datenpanne. Denn "Plus-Size-Models"-gleich, dominiert beispielsweise gleich eine ganze Garde der prächtigsten "Rubens-Frauen" sowohl Bühne als auch die offiziellen Pressefotos von "Le Cinesi" ("Die Chinesinnen"), der Oper von Manuel García mit dem Libretto von Pietro Metastasio, das als Gastspiel des Ensembles der "Opera di Firenze" gleich am ersten Festival-Sonntag seine Premiere im Königlichen Kurtheater feiern konnte. Eine gar mächtige Augenweide.

Und auch bereits beim Eröffnungskonzert des Festivals, das die Götter mit reichlich Gewitterluft von "Ganz Oben!" – und somit vom eigentlich geplanten Baumwipfelpfad als Festspiel-Ort – nach "ganz unten" ins Tal und in die weit weniger bombastische Trinkhalle verbannten, stellten echte "Power-Frauen" sowohl bei den Soli, als auch im Chor deutlich sichtbar und ebenso augenfällig den weit größeren Teil der weiblichen Akteure.

Und – natürlich nicht zu vergessen: Auch der gute Gioachino Rossini war ja nicht nur für sein musikalisches Genie als Sänger und Komponist bekannt, sondern auch für seine extrem eindrucksvolle Leibesfülle. Er war ein wirklicher Gourmet und Gourmand seiner Zeit, nicht umsonst nennen wir Rinderfilet-Steaks, die mit Scheiben gebratener Gänsestopfleber großzügig belegt und mit gehobelten schwarzen Trüffeln bestreut sind, und zur Vollendung in Madeirasauce "gebadet" werden, "Tournedos Rossini"; als Ausdruck eben formvollendeter Völlerei.

Wie gesagt, ein Schelm wer Böses dabei denkt. Denn möglicherweise hat Intendant Schönleber auf diese Weise aus seiner medial verursachten Not eine echte organisatorische Tugend für "Rossini in Wildbad" entstehen lassen – mit einem neuen, echten Alleinstellungsmerkmal für dieses ja sowieso schon so besondere Festival: denn wo gibt es das sonst noch in dieser Form, ein Musik-Highlight in echtem "Plus-Size"-Format!? Mit künftig vielleicht orgiastischen Festmählern für alle Hedonisten dieser Welt im Rahmenprogramm, die sich keinen Pfifferling um so etwas wie den "Body-Mass-Index" scheren.

Botschafter für die Genuss-Hochburg

Weil – vergessen wir nicht: wir sind hier im (Nord-)Schwarzwald, im Schwaben-Land, in der Genuss-Hochburg, wo es die Orte mit der höchsten Sterne-Dichte in der Gastronomie gibt. Gäbe es da bessere Botschafter für die Heimat der lustvollen Schleckermäuler, als eben solche handfesten Rubens-Frauen, die auch noch für echten sanglichen Kunsthochgenuss stünden? Wohl wahrlich nicht. Anmerkung: Der Autor dieser Zeilen kann es in puncto Leibesfülle locker mit Herrn Rossini aufnehmen – wobei die Hälfte seiner Kleidergröße "Made im Nordschwarzwald" ist.