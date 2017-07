Bad Wildbad Rossini-Festival: Dozent hängt am Flughafen fest

Eine freiwillige Helferin aus Bad Wildbad hatte den Maestro in Stuttgart am Flughafen abholen wollen. Der Maestro war in Stuttgart gelandet und ging gerade durch den Ausgang, als er zurückgehalten und von drei Polizisten abgeführt wurde.

Der gebürtige Argentinier hatte wohl kein Schengen-Visum in seinem Pass, was er als Resident in Andorra aber auch nicht bräuchte. Als international gefragter Sänger war er in den letzten 30 Jahren rund um den Globus unterwegs. Man habe ihn jedenfalls noch nie danach gefragt.

Er wurde zwei Stunden festgehalten, bevor sich der Fall auflöste: Die Wildbaderin konnte sich schriftlich dafür verbürgen, keinen Terroristen mitzunehmen. "Da waren acht oder neun Polizisten, und keiner wusste, wo Andorra ist oder Wildbad", berichtet die Wildbaderin, allerdings habe man sich freundlich um eine Lösung bemüht.