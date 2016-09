Seit vielen Jahren erledigt Gerhard Rommel für seine Stadt Bad Wildbad die verschiedensten Aufgaben ehrenamtlich und unentgeltlich (wir berichteten). So hat er bereits mehr als zehn Mal die historischen Wegweiser an den Kreuzungen in Calmbach liebevoll restauriert und neu bemalt. Diese sind immer wieder Grund für Fußgänger aber auch Autofahrer, kurz zu verweilen, um die Schilder zu bewundern und zu fotografieren. Foto: Walther