Bad Wildbad Rollende Raritäten im Schwarzwald

Bad Wildbad . Start ist am Kurplatz in Bad Wildbad. Von hier aus geht es nach Eppingen, wo die Fahrzeuge vorgestellt werden. Das Ziel ist in Bad Wildbad. Am nächsten Tag geht es für die Fahrerteams rasant weiter. Sie starten wieder von Bad Wildbad, fahren dann über Dornstetten auf die Hornisgrinde und zurück nach Bad Wildbad, wo sie ein Rundkurs durch die Bad Wildbader Innenstadt erwartet. Am letzten Tag geht es nach Heimsheim zum letzten Rundkurs.

Veranstalter des Rennens ist die Prestel und Gemmer Rallyemetrie. Sie veranstalten im Laufe des ganzen Jahres Trainings und Rallyeschulungen für Einsteiger und Interessierte und zwar auch am Tag vor dem Start. Diese Schulungen seien die beste Möglichkeit, in diesen Sport einzusteigen, erklärt der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Schwere Aufgaben