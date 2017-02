Bad Wildbad Reue stimmt Richter milde

Tübingen / Bad Wildbad. Ein umfassendes Geständnis, die Reue des Täters und der offenbar glaubhafte Wille, sein Leben nach der Haft wieder in den Griff zu bekommen, bewogen Richter Ulrich Polachowski und die vierköpfige Strafkammer am Tübinger Landgericht wohl zur Milde – trotz der Schwere der Vorwürfe und eines umfangreichen Vorstrafenregisters.

Mit vier Jahren Haft blieb das Urteil gegen Sergej J. etwa in der Mitte zwischen den Anträgen von Staatsanwältin Anke Brendel auf viereinhalb Jahre und dem Plädoyer von Verteidiger Michael Schilpp, der eine Gesamtstrafe von drei Jahren für tat- und schuldangemessen hielt.

Wie berichtet, hatte der 37-Jährige im Oktober vergangenen Jahres innerhalb von zwei Tagen in Bad Wildbad einen nächtlichen Einbruch in ein Juweliergeschäft am Kurpark begangen und am nächsten Tag zur Mittagszeit einen Überfall auf die Calmbacher Poststelle verübt, bei dem er mit Attrappen einer Bombe und einer Schusswaffe die Angestellte zur Herausgabe von knapp 17 000 Euro gezwungen hatte.