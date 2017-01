Bad Wildbad. Eine 82-jährige Golf-Fahrerin ist am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 294 von Freudenstadt in Richtung Pforzheim unterwegs gewesen. Kurz nach der Einmündung Agenbach kam sie aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einige Meter die Böschung entlang. Dabei wurde das linke Vorderrad beschädigt, so die Polizei. Ungeachtet dessen setzte die Frau ihre Fahrt fort und geriet dabei offensichtlich auch immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Schließlich löste sich der Reifen von der Felge, rollte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem BMW. Auch dieser Umstand veranlasste die Seniorin nicht zum Anhalten. Erst nachdem Verkehrsteilnehmer vor der 82-Jährigen langsam abbremsten, wurde sie zum Stehen gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1800 Euro. Zeugen oder weitere Geschädigte, die von der Entgegenkommenden gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 07081/9 39 00, zu melden.