Bad Wildbad Rege Beteiligung am Gottesdienst

Bad Wildbad-Calmbach. Die katholische Kirchengemeinde St. Martinus in Calmbach feierte am Sonntag mit Pater Paulinus Chibuike Nwaigwe und Diakon Günter Duvivier ihr Patrozinium, also das Hochfest, an dem der Heilige gefeiert wird, dem die Kirche geweiht ist, mit einem besonderen Festgottesdienst.