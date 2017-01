Bad Wildbad Rathauschef holt sich den Zehnten ab

"Es ist schlichtweg eine Frechheit, dass wir in der Stadt unterschiedliche Lebensbedingungen haben", geißelte er die teilweise unzureichenden Empfangsqualitäten beim Internet und hoffte dabei auf den Erfolg der vom Landkreis Calw gestarteten regionalen Initiative, der sich auch die Stadt Bad Wildbad angeschlossen hat. Mit dem Ziel, einen flächendeckenden Ausbau des schnellen Internets zu erzielen. Im ersten Schritt sollen Christophshof und Sprollenhaus über den Lautenhof angeschlossen werden, um danach über Nonnenmiß die Brücke nach Enzklösterle zu schlagen. Eine Bundesförderung für die Planung des Projektes mit 50 000 Euro wurde schon im vergangenen Jahr bewilligt. "Nun kommt es auf die Landesförderung für die Gesamt-Investition an", so Mack. Außerdem nannte er die Bebauung des Uhlandshöhe-Areals nach dem Abbruch der jetzigen Flüchtlingsunterkunft. Danach kam er auf die Energiewende mit der Nutzung von auf dem Calmbacher Hausberg "Kälbling" geplanten Windkraftanlagen zu sprechen: "Mit den drei geplanten Windrädern werden wir circa 60 Prozent des Stromverbrauchs der gesamten Stadt Bad Wildbad selbst erzeugen können".

Den Investitionsbedarf für Schulgebäude in der Gesamtstadt schätzte er auf rund 20 bis 30 Millionen Euro, wobei er auf entsprechende staatliche Zuschüsse hofft. Schon in den vergangenen beiden Jahren seien 2,5 Millionen Euro in den Brandschutz in Schulgebäuden investiert worden. Im Blick auf den Ausbau der Ganztagesgrundschule sei eine Schulmensa dringend notwendig.

Als wichtige Infrastrukturmaßnahmen sah Mack den aus finanziellen Gründen schon wiederholt zurückgestellten Ausbau der Aichelberger Ortsdurchfahrt. Kontinuierlich verbessert werden soll die Situation im Stadtteil Calmbach und zwar mit der in der Vorbereitung befindlichen Stadtsanierung III. Mit einer ganzen Reihe größerer Bauten sah er den Stadtteil Wildbad im Aufwind. Unmittelbar bevor stehe die Erneuerung des Bereichs um das Technische Rathaus. Vorgesehen sei eine Attraktivierung der Innenstadt für eine bessere Aufenthaltsqualität, die allerdings Engagement und Investitionsbereitschaft voraussetze.

Für innovative Übernachtungsquartiere

Für das Sommerberggebiet erachtete Mack eine bewirtschaftete Wanderhütte, einen großen Abenteuerspielplatz und innovative Übernachtungsmöglichkeiten für notwendig. Nachdem der Sommerberg verkehrsmäßig an seine Grenzen komme, sei es überlegenswert, die Meistern-Hochebene als ein neues Tourismusgebiet zu erschließen. Möglichkeiten und Notwendigkeiten für Sanierungen sah Bürgermeister Mack für das Kurhaus, für die Vitaltherme und für das Neue Eberhardsbad. "Wir brauchen für diese Gebäude eine schlüssige Gesamtlösung", war seine Forderung. Und zwar im Rahmen eines Projektes "Staatsbad 4.0".

Die Idee sei, die Vitaltherme in das Neue Eberhardsbad einzubauen, den jetzigen Standort der Vitaltherme für ein neues Hotel zu nutzen und das Kurhaus als Tagungshaus an dieses Hotel anzubinden. Diese wohl Millionen teure Investition sah Mack als Chance, nicht nur den Bestand Bad Wildbads zu sichern, sondern das Staatsbad für die Zukunft zu rüsten.

Der Rede des Bürgermeisters schlossen sich Grußworte der SPD-Bundestagsabgeordneten Saskia Esken (SPD), des CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Blenke (CDU), stellvertretend auch für den Parlamentarischen Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel (CDU) und für den Grünen-Landtagsabgeordneten an. Den Reigen der Grußworte beschloss Landrat Helmut Riegger.