Bad Wildbad Radler werden in Zukunft kontrolliert

Handbuch geplant

Eines der Zukunftsprojekte sind die Mountainbike-Trails von Bad Wildbad nach Schömberg sowie nach Bad Herrenalb und zurück. Während die Schömberg-Strecke planerisch schon fixiert ist, muss die Strecke nach Bad Herrenalb in Gesprächen noch konkretisiert werden. Dabei spielt der Auerwildschutz eine Rolle.

Weit gediehen sind Mosbacher zufolge die Planungen für den etwa drei Kilometer langen barrierefreien Märchenrundweg mit interaktiven Stationen auf dem Sommerberg.

Für die Wandersaison 2017 ist die Herausgabe eines Wanderhandbuches mit 16 Touren im Oberen Enztal vorgesehen. Als ausbaufähig hält der scheidende Touristikchef die Online-Präsentation von Bad Wildbad. Angedacht ist seitens der Bad Wildbader Verwaltungs- und Touristik-Spitze die Realisierung einer Ferienwohnanlage über einen Investor. Bei den bisherigen Überlegungen sei man von dem zunächst dafür anvisierten Sommerberg-Gebiet abgekommen und strebe mit entsprechenden Exposés andere Bereiche an. Verbesserungsbedürftig sei der Mountainbike-Transfer vom Tal zum Sommerberg an Wochenenden und Feiertagen, für den die Sommerbergbahn an diesen Tagen gesperrt ist. Eine Chance zur Stärkung des Tagungsbereichs sah Mosbacher in einer intensiveren Zusammenarbeit mit dem sich dafür anbietenden Badhotel. In der Entwicklung befinde sich ein gesundheitliches Präventionsprogramm unter dem Motto "Urlaub für die Gelenke".