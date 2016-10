Bad Wildbad Polytron feiert 50-jähriges Bestehen

Gegründet wurde Polytron 1966 von Kurt Wolf. Erste Meilensteine waren Antennenverstärker auf Transistorenbasis und ab 1970 erste Steckernetzteile. In den 1980er Jahren folgten Umsetzer für terrestrische Programme sowie Kopfstellen für Empfang und Verteilung von Satellitenkopfstellen. 1999, ein Jahr nach Übergabe der Unternehmens- und Geschäftsführung von Wolf an Schlüter wurde die erste Multimedia Breitbanddose vorgestellt. Die zunehmende Digitalisierung und der Preisverfall stellten seit Anfang 2000 eine große Herausforderung für das Unternehmen dar. Die Zahl der Mitarbeiter sank. Durch innovative Entwicklungen wie den Twin-Modulator und die Weiterentwicklung bewährter Multischalterserien gelang die Behauptung am Markt mit etwa gleichen Teilen im In- und Ausland. Mit Carolin Schlüter stieg 2005 die nächste Generation in die Firmenleitung ein. Die Diplomkauffrau ist als Prokuristin verantwortlich für Marketing und Vertrieb. Zur Anga-Com 2016, einer Fachmesse für Breitband, Kabel und Satellit im Juni in Köln, zeigte die Polytron Vertrieb GmbH mit der neuen Kompakt-Kopfstelle wiederum einen Innovationssprung, wie Carolin Schlüter berichtet.

Engagement in Äthiopien

Mit Einladung der Fachpresse und einer Fachverbandstagung in Bad Wildbad vergangene Woche wurde dem 50-jährigen Bestehen Rechnung getragen.

Derzeit ist Polytron in Äthiopien bei einem Pilotprojekt der Regierung zum Schulunterricht via Satellit engagiert: Um die Schulbildung zu erhöhen, rüstet das Ministerium für Bildung etwa 1500 Schulen mit Sat - Empfangsanlagen aus, um eine fachspezifische Ergänzung und Begleitung des Unterrichts über Schulfernsehen zu gewährleisten. In abgelegen Regionen ohne Stromversorgung werden für den Betrieb der Kopfstellen Stromgeneratoren eingesetzt, die starken Spannungsschwankungen unterliegen. Die Kopfstellen von Polytron haben sich dabei bestens bewährt. Damit wird für Kinder das Lernen einfacher.