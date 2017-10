Bad Wildbad "Polizistin ist ein Superberuf"

Darin berichtet die 34-Jährige, die in Bochum im Streifendienst arbeitet, über den immer schlimmer werdenden Arbeitsalltag von Polizisten in Deutschland. Sie schildert ihre Erfahrungen mit Migranten in Problemvierteln und sagt, Probleme würden vor allem junge Männer aus muslimisch geprägten Ländern machen. Als Polizistin und Frau sei sie den Angriffen auf der Straße besonders häufig ausgesetzt und werde als Frau diskriminiert. "Wir haben im Ruhrgebiet viele Stadtteile, in denen ich schon schief angeschaut werde, wenn ich das Haar offen trage". Tätliche Angriffe und übelste Beleidigungen seien an der Tagesordnung.

Das Land fange an zu kippen, sagt sie. Einige der Flüchtlinge würden diese Probleme verschärfen. Die Probleme hätten sich durch die Zuwanderung von 2015 potenziert, und diese Tatsache werde oft verharmlost. Es sei nicht positiv, was hier eingewandert sei, "und wenn wir keine klaren Grenzen setzen, kann man die Entwicklung nicht mehr aufhalten", warnt sie. Gleichzeitig verwies Kambouri auf positive Beispiele der Integration. Mit ihrem Buch habe sie sich Gehör verschaffen wollen, denn sie fühle sich allein gelassen von der Politik. Die Justiz sei in vielen Fällen zu lasch. "Die können machen, was sie wollen und es passiert nichts". Sie sei körperlich angegriffen worden, doch das Verfahren sei eingestellt worden.

"Ich würde mir eine Null-Toleranz-Strategie wünschen", sagte ein Gast. Es müsse doch den Politikern klar werden, dass hier etwas gäre, fügte er hinzu. In punkto Sicherheit werde viel versprochen, doch dann werde nichts gemacht. Von dem CDU-Landtagsabgeordneten Thomas Blenke wollte er wissen, was die Politik zu tun gedenkt. Blenke sagte, "mit Null-Toleranz sprechen sie mir aus dem Herzen".