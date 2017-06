Bad Wildbad Platz für 1200 Gäste

DJ Piwi, Stimmungsgarant auf den Ü30-Parties, präsentiert seinen besten Ü30-Musik-Mix aus guter alter Mucke, aktuellen Chartbreakern, Fox-, Disco- und Rockklassikern, versprechen die Veranstalter. Er garantiert der Generation 30plus auch in Bad Wildbad eine unvergessliche Partynacht.

Die Fete beginnt um 20 Uhr. Die Tickets sind unter anderem beim Sparkassen-Kartenbüro in Pforzheim sowie bei weiteren Verkaufsstellen in Bad Wildbad und in Pforzheim für zehn Euro, teilweise zuzüglich Vorverkaufs-Gebühr, erhältlich. An der Abendkasse kosten sie zwölf Euro.

Weitere Informationen: www.baden-events.de